У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Дзевяте число новинох „Руске слово” на Тижньовнїку пише же того року звекшани средства з буджету за национални совити, а на рубрики Нашо места мож пречитац о Рочней скупштини Рускей матки.

На бокох Економиї пише же и Туристична орґанизация општини Вербас участвовала на Сайме туризма у Беоґрадзе, док Духовни живот приноши напис о тим як у нашей Епархиї святого Миколая з молитву означена рочнїца аґресиї на Україну.

На Култури и просвити мож пречитац же у Кули означена рочнїца народзеня и шмерци скулптора Евґения Е. Кочиша, а на бокох Людзе, роки, живот стретнуце зоз Наду Батакович зоз Миклошевцох.

На Спорту мож пречитац о пририхтованю коцурскей „Искри” за ярню часц сезони.

У тим чишлє вишол додаток Мозаїк.