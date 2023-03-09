У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Дзешате число новинох „Руске слово” на Тижньовнїку пише о сходу у Министерстве просвити зоз представителями националних совитох, а у рубрики Нашо места о потреби же би роботодавателє указали дружтвену одвичательносц.

На бокох Економиї напис же на польох обачени чкодлївци, та треба реаґовац на час, док Духовни живот приноши текст о прокатедралней церкви у Коцуре, хтора и важни памятнїк култури, як и же означени Шветови дзень молитви у Новим Садзе.

На боку Мозаїк напис же уметносц вшадзи коло нас и розгварка зоз Валентину Салаґ.

На Култури и просвити мож пречитац же отворени нови аспект у виглєдованю руского язика, а на бокох Людзе, роки, живот стретнуце з Марию Стрибер и о живоце хтори пошвецени рускому язику, школяром и „Дзвоном”.

На Спорту текст о боду у старту у подручней лиґи Зомбор Фодбалского клуба „Русин‟.

У тим чишлє як додаток попри Мозаїка и Дикица.