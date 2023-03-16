У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Єденасте число новинох „Руске слово” на своїх бокох приноши теми хтори вериме же прицагню вашу увагу. На Тижньовнїку обявени обсяжни звит зоз схадзки Националного совиту Руснацох хтора отримана 9. марца, а у рубрики Нашо места обявени текст о огньогасцох у Новим Орахове.

На бокох Економиї напис о очекованьох продуковательох квеца на початку сезони, док Духовни живот приноши текст о духовних поукох вирних у посце. На бокох, хтори наменєни за теми зоз Култури и просвити мож пречитац текст о упечаткох и активносцох Новинско видавательней установи „Руске слово” на нєдавно отриманим Сайме кнїжкох у Новим Саду.

Рубрика Людзе, роки, живот приноши стретнуце з Марию Самарджич, учительку зоз Дюрдьова.

А рубрика Спорт провадзи успихи наших спортистох, а вшелїяк и стретнуца фодбалских клубох у предлуженю сезони.

У тим чишлє як додатки вишли Мозаїк, Руснаци и швет и за наймладших Руске словечко.