У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 32. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо представени наш музичар Mирко Преґун зоз Руского Керестура хтори ма винїмкови талант ґу музики.

У Тижньовнїку текст о отриманим Управним одборе НВУ „Руске слово”, о Лєтней школи руского язика хтора отримана у Попрадзе, новим конкурсу хтори розписало Министерство за людски и меншински права. На рубрики Нашо места пише о проєктох опшштини Кула зоз чиїх средствох ше будзе реконструовац дзецинска заградка у Руским Керестуре, хранїтельох у Шидзе, туризме у Водици, стародавней свадзби у Руским Керестуре.

Боки Економиї пошвецени текстом о Канюховим пияцу на главней улїци у Дюрдьове, же єст вше менєй статку у шидскей општини, стан у млєкарстве барз чежки. Кукурици подгорюю и диждж им нє помогол нїч. На бокох Култура и просвита пише о побиднїкох на Фестивалу рускей култури „Червена ружа”.

Дружтво пише о купалїщох у општини Жабель, и же ушорене купалїще на Єґрички у Ґосподїнцох. На бокох Людзе, роки, живот стретнуце зоз Меланию Шулц зоз Нємацкей, хтора приповеда як купела карту у єдним напряме. На Духовним боку тексти о нєзаповиданим швету Маковея, Илиї, и новей икони у дюрдьовскей церкви.

На бокох Спорту тексти о ноцним турнире у малим фодбалу 3 на 3 у Руским Керестуре, о активносцой фодбалского клубу Искра зоз Коцура и жабельским турнире у малим фодбалу.

Додатки у тим чишлє Руснаци и швет и Мозаїк, а Горуци тепши стандардна рубрика дзе рецепт за пукаци поґачики зоз лимуну.