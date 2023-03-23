У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Дванасте число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку понука звит зоз схадзки Националного совиту Руснацох на хторей вибрани орґани управяня, а Нашо места, медзи иншим, зазначели рочну скупштину Здруженя женох „Байка” и порушованє гуманитарней акциї за Ваню Романового зоз Дюрдьова.

О нєдостатку сезонских роботнїкох и о нових конкурсох зоз обласци польопривреди пише у рубрики Економия.

На бокох Култури и просвити понукаме напис о дуодрами „Вистата конїца” хтора виведзена у Кули, а ту и вистка о награди за животне дїло хтору Ирини Гарди Ковачевич додзелєло Дружтво пистаельох Войводини, як и о активносцох у КПД „Дюра Киш” у Шидзе.

У рубрики Людзе, роки, живот понукаме напис о формованю Дзецинского совиту як самостойного роботного цела Покраїнского защитнїка гражданох, а представена и Гелена Йоцич з Австралиї.

Духовни живот информує о виберанкох за нови Церковни одбор у керестурскей парохиї, док на Спорту мож пречитац вистки зоз фодбалских змаганьох наших спортских клубох, як и VIII предлуженє фельтону „Златни ювилей фодбалского клубу Русин”.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши а, окрем стаємного додатка Дом и фамелия, понукаме и нови под назву Дружтво.