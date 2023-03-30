У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Тринасте число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку дава звит зоз конститутивней схадзки Одбору за образованє Националного совиту Руснацох, а Нашо места, медзи иншим, зазначели пририхтованя за конґрес Руснацох, схадзку скупштинох општинох Кула, Вербас и Шид, як и схадзку Здруженя гражданох „Пакт Рутенорум”, док Економия пише о ярнїх роботох у польопривреди.

На бокох Култури и просвити понукаме вистки о велїх успихох хтори руски школяре зазначую на рижних змаганьох, ту и звит о нащиви школярох зоз Сриму керестурскей школи, як и розгварка зоз предсидательку Дружтва Руснацох у Суботици Анамарию Лендєр.

У рубрики Людзе, роки, живот представени музичар и дириґент Борут Павлич з Нового Саду и Славко Пап з Руского Керестура.

Духовни живот понука розгварку зоз кир Димитриосом Салакхасом котри нащивел нашу епархию, а ту и напис о Центру за младих у Шидзе котри оформел Каритас Австриї.

На Спорту мож пречитац вистки зоз фодбалских змаганьох наших спортских клубох, як и дзевяте предлуженє фельтону „Златни ювилей фодбалского клубу Русин”.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а як додаток у новинох вишло Литературне слово.