У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штернастим числу новинох „Руске слово”, вочи предстояцого християнского швета Велькей ноци обявена Вельконоцна винчованка нашого преосвященого владики кир Георгия Джуджара.

У рубрики Тижньовнїк обявени звити о конститутиваню Одбору за културу, Одбору за информованє и Вивершного одбору Националного совиту рускей нациопналней меншини, як и о схадзки Одбору за образованє у Коцуре, о уписованю школярох до першей класи руского оддзелєня.

Нашо места зазначели же Дзецинска заградка „Цицибан” у Руским Керестуре означела 120 роки предшколского образованя на руским язику и же отримани 26. „Бамби фест”. У Новим Орахове и Дюрдьове отримани Вельконоцни базари, а у Шидзе Скупштина општини принєсла одлуки хтори оможлївя инвестициї у ЯКП „Водовод”. У Доме култури у Коцуре отримана роботна акция же би ше после реновираня ушорело просториї.

На бокох Економия пише о барз нїзкей одкупней цени млєка, хтору млечарнї виплацую продуковательом за сирове млєко и о успишней поднїмательки Злати Штрбац з Коцура, хтора прави природни козметични продукти за твар, цело и власи.

Духовни живот пише о Квитней нєдзелї и гуманитарней акциї у керестурскей парохиї, о Духовней обнови за наших священїкох у кулскей парохиї, о вельконоцней споведзи у нашей церкви у Коцуре.

На бокох Култури и просвити пише о успиху наших школярох на 13. Медзиокружним змаганю зоз руского язика и язичней култури, хторе отримане у Коцуре и окружним змаганю зоз сербского язика як нємацеринского, хторе було у Керестуре. Ту и тексти о успиху наших рецитаторох на Зонскей смотри у Бачу и успиху Мариї Горняк з Дюрдьова на Републичним змаганю з бешеднїцтва.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Тереза Сабадош з Руского Керестура хтора барз крашнє и барз успишно пише писанки и Томислав и Едвин Джуньово, бициґлисти, хтори маю и други гобиї.

На Спорту тексти о фодбалских клубох з наших местох, о штреляцтве и шаховских успихох младих шахистох.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а як додаток у новинох вишли Мозаїк и Дикица.