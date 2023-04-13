У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Петнасте число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку пише о схадзки у Дюрдьове на котрей розпатрана можлївосц формованя руского оддзелєня, а Нашо места, медзи иншим, зазначели креативну роботню за дзеци у Дюрдьове и каритасов Вельконоцни вашар у Коцуре.

О предносцох и проблемох при уводзеню системи еАґрар за польопривреднїкох и проблемох у продукциї и предаваню овоци з угла Звонка Гнатка зоз Шиду пише у рубрики Економия.

На бокох Култури и просвити информуєме о докторандки на Русинистики Ани Римар Симунович, Виберанковей скупштини у новосадским Руским културним центру, як и о самостойней вистави рисункох и малюнкох Влади Нярадия у Новим Садзе.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Серафина Медєши зоз Коцура и Ирена Скубан зоз Будисави.

Духовни живот зазначел як рукокерестурски вирни преславели Вельку ноц, алє и як ше парохиянє цо ше ровнаю по юлиянским календаре пририхтую за тото швето.

На Спорту мож пречитац котри спортисти достали награду як найуспишнєйши у општини Жабель, а ту и вистки зоз фодбалских змаганьох наших спортских клубох.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а додаток у тим чишлє Руснаци и швет и Мозаїк.