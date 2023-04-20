У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Нове, шеснасте число новинох „Руске слово” на бокох Тижньовнїка приноши найважнєйши информациї зоз схадзки Управного одбору Заводу за културу Войводянских Руснацох.

У рубрики Нашо места видвоюєме текст о значних средствох хтори Покраїнска влада видвоєла за Вербаски шпиталь, а медзи сервиснима информациями на тих бокох и напис о поставяню соларних панелох хтори вше частейши и у наших крайох.

Же зоз ґереґох и диньох нє мож заробиц так як дакеди шведоча Йоаким и Александар Раґайово зоз Дюрдьова на бокох Економиї, док на Духовних бокох у тим чишлє фокус на преслави Велькей ноци у наших парохийох.

О успиху наших драмских аматерох з Кули и Руского Керестура читаче годни дознац на бокох Култури и просвити, а ту и вистка з Ярнього подобового салону у Вербаше дзе Силвестер Макаї з Коцура наградзени за найлєпшу скулптуру.

У рубрики Людзе роки живот репортажа о Дюлови Фаркашови з Руского Керестура хтори ма интересантни хоби – прави ножи за европске тарґовище, док на бокох спорту, окрем прегляду фодбалалских змаганьох, и наява же у Керестуре нєодлуга будзе отримани явни ярнї тренинґ.

У найновшим чишлє „Рукого слова” и два додатки – Руске словечко и Дом и фамелия хтора и у тим чишлє актуална и обрабя тему професийней ориєнтациї односно, як вибрац будуцу школу, будуце занїманє…

Горуци тепши и Информатор стандардни рубрики и найновшого числа.