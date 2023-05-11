У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Вишло двочисло наших новинох у котрих ше, у рубрики „Тижньовнїк” информує о активносцох Националного совиту Руснацох, а о тим як означени Дзень побиди над фашизмом пише на бокох рубрики „Нашо места”.

„Економия” понука напис о младих котри ше у Руским Керестуре занїмаю з польопривреду, а ту и вистки о нових конкурсох и субвенцийох.

Рубрика „Култура и просвита” зазначела упечатки школярох осмих класох керестурскей Школи котри путовали до Земплинскей Теплици и о ґимназиялцох котри ше врацели зоз фаховей пракси у Болонї. На тих бокох мож пречитац и розгварку зоз добитнїцу награди за животне дїло Дружтва писательох Войводини Ирину Гарди Ковачевич.

„Людзе, роки, живот” представяю др Славицу Дудаш, професорку зоз Риєки, а понукаме и перше предлуженє напису о путованю до Лурду котре пише Олена Папуґа.

Духовни живот зазначел як вирни у рускокерестурскей парохиї преславели Кирбай, а вирни у других парохийох Дзуря.

На „Спорту” дати прегляд резултатох наших спортских рукометних и фодбалских клубох, як и младих атлетичарох и каратистох з Керестура.

Як додатки у тим чишлє вишли Мозаїк и Дикица.