У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим 20. чишле наших новинох на Тижньовнїку преношиме як прешли меншински виберанки у Републики Горватскей дзе Руснаци виберали членох радох и представнїкох у єдинкох локалних самоуправох – општинох, городох и жупанийох, док фокус у рубрику Анатомия нашого часу на рецитованю, од його початкох по нєшка.

Цо ше случовало у тижню за нами по наших местох, стандардна рубрика наших новинох, алє и тото цо пред нами, а то 90. Польопривредни саям у Новим Садзе хтори будзе отримани од 20. по 26 май. Вецей о тим на бокох Економиї.

З рубрики Духовни живот визначуєме ширши текст о першим Емаус фесту у Водици, як и преславу 30-рочнїци Екуменскей гуманитарней организациз ЕХО.

На бокох Култура и просвита медзи иншим Руске пише як Новоораховчанє преславели 77-рочнїцу преселєня, коцурску школу нащивели госци зоз Педаґоґийного заводу у Словениї, а у Керестуре отримана 62. Општинска смотра музично-фолклорней творчосци.

Соня Сопка зоз Нємецкей наша госцинска у рубрику Руснаци и швет, а у рубрики Людзе роки живот представяме Дюру Фекетового з Руского Керестура.

Боки Спорту у тим чишлє рижнородни, та окрем зоз фодбалу, ту и вистки з рукомету, каратеа, обегованя, столного тенису и конїцкого обегованя.

У 20. чишлє Руского слова и Додаток Дом и фамелия хторей тема: После траґедиї.

Надпоминаме и тото же на бокох информатора приказ веб виданя другого тогорочного числа Шветлосци, а ту и нашо вше Горуци тепши.