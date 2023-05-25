У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацецперше число новинох „Руске слово” на своїх бокох приноши велї интересантни теми. На Тижньовнїку обявени обсяжни звит зоз схадзки Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох хтора отримана 18. мая. У рубрики Нашо места обявени текст о отриманим Балу Активу женох у Коцуре, а наявена и манифестация „Смаки традициї” хтора будзе на соботу, 3. юния у Руским Керестуре.

У рубрики Култура и просвита обявени звит зоз 16. Републичного змаганя зоз сербского язика як нємацеринского. А на бокох Економиї звит зоз ювилейного 90. Медзинародного сайму польопривреди, а тиж так и о нєвигодней хвилї хтора очежує ярнї роботи на польох.

Духовни живот приноши текст о майских случованьох у Водици. Рубрика Людзе, роки, живот под наслововом Бейби бум у Рускей улїчки зазначує интересантни податки зоз Дюрдьова.

У рубрики Спорт призначени турнир у шаху хтори отримани у Петровцох (Република Горватска) у рамикох 32. Спортских бавискох „Яша Баков”. Призначени и успихи наших спортистох, а вшелїяк на першим месце стретнуца фодбалских клубох у предлуженю сезони.

На концу и рецепти у рубрики Горуци тепши, а у тим чишлє єст два додатки: Литературне слово и Руске словечко.