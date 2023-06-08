У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 23. числу новинох „Руске слово” на Тижньовнїку у фокусу перша схадзка Одбору за образованє Националного совиту на хторей бешедоване о проблемох коцурского и дюрдьовского оддзелєня першей класи. У истей рубрики пише о Заводу за културу войводянских Руснацох и його нових просторийох хтори вовторок, 5. юния и урядово отворени.

У рубрики Економия дипломовани инжинєр польопривреди Иґор Гаргаї толкує цо треба робиц у овоцарстве и заградкарстве кед ше сце мац успишну продукцию и добри заробок, а на бокох Култури и просвити пише о традицийней културней манифестациї “Пришли нам Русадля” хтора отримана у Бикичу.

Людзе, роки, живот – рубрика у хторей учителька Оля Яковлєв бешедує о предлуженим пребуваню школярох у Едукативним центру “Зона знаня”, док на духовних бокох зазначене як прешол Завитни дзень у Водици по юлиянским календаре, алє и швето Русадля у грекокатолїцких церквох.

Боки Спорту приноша красни вистки о добрей сезони Русинового подростку, алє и успихох керестурских столнотенисерох.

У 23. чишлє Руского слова маме и два додатки: “Мозаїк” и “Руснаци у швеце”. У Moзаїку наявюєме Еґзит фестивал, а у другим Додатку представяме Владимира и Надицу Надьових зоз Австралиї.

У Анатомиї и Становискох и у тим чишлє интересантни написи наших дописователькох и колумнисткох.

И на концу, кед нє знаце цо упечиц, “Горуци тепши” понукаю смачни колач з яблукох хтори сце годни швидко порихтац.