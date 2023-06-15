У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Тогорочне 24. число новинох „Руске слово” на бокох рубрики Тижньовнїк пише о першей святочней програми отриманей у нових просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, док на Наших местох зазначени гуманитарни базар у Руским Керестуре, указуюца вежба у Коцуре, як и отверанє нового ритейл парку у Вербаше.

Економия анализує пошлїдки велького количества дижджу у керестурским хотаре, а рубрика Култура и просвита зазначела законченє школского рока у Школи за основне музичне образованє у Кули, односно у виддзелєним оддзелєню у Руским Керестуре и випровадзованє малих матурантох. Ту и написи о отриманей „Веселинки” у Новим Садзе и манифестациї „Петровски дзвон” у Петровцох.

Мирко Єж зоз Коцура и Любомир Боднар зоз Керестура представени у рубрики Людзе, роки, живот, а ту понукаме и репортажу зоз Праги авторки Славици Фейса.

На Спорту зазначени резултати наших фодбалских клубох на концу сезони, а як додатки вишли Руске словечко и Мозаїк.

На концу новинох понукаме рецепти у рубрики Горуци тепши.