У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Тогорочне 25. число новинох „Руске слово” на бокох рубрики Тижньовнїк пише о нащиви предсидателя Рускей матки проф. др Михайла Фейсу и предсидателя Националного совиту Руснацох Йоакима Раца Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, дзе их приял министер Томислав Жиґманов, на бокох Нашо места мож пречитац о стретнуцу 10 ґенерацийох дакедишнїх школярох керестурскей школи, о тим же вибрани делеґати за 17. Шветови конґрес Руснацох хтори будзе у авґусту у Новим Садзе.

Економия анализує пошлїдки велького количества дижджу, та Дадо Фекете, овоцар з Коцура бешедує о проблемох хтори провадза яблука и кайсци, а и о тим же буду драги док зродза. Шветова криза у економиї ше одражела на цени жита и кукурици, и нє зна ше почим буду нови урожаї, а шатва дораз ту. Наявени и Днї керестурскей паприґи.

Рубрика Култура и просвита зазначела два екскурзиї школярох 3. и 4. класи керестурскей школи, хтори були у Коцуре и у Дюрдьове, на инициятиву Одбору за образованє. Ветеренє РКЦ були у Ґложану на фестивалу „Танцуй, танцуй”. Означени и 78 роки НВУ „Руске слово”, а др Ана Римар Симунович достала награду „Шветлосци”. Дружтво за руски язик подаровало припознаня „Янко Олеяр” и „Славка Сабадош” сотруднїком зоз керестурскей школи.

На Спорту розгварка зоз рукометашку Николину Зорич, и актуални спортски интересантносци.

У рубрики Людзе, роки, живот друге предлуженє о Праги и розгварка зоз Владом Гербуртом з Вуковару. На Духовним боку перша причасц у Коцуре, а место анатомиї през лєто уведзени Интермецо хтори пише о Доме култури у Руским Керестуре.

На концу и рецепти у рубрики Хладок и горуци тепши, а вишол и додаток Дом и фамелия.