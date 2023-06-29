У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец шестим чишлє новинох „Руске слово” у рибрики Тижньовнїк обявени звит зоз схадзки Совиту за национални меншини у Беоґрадзе, на хторей гварене же Конкурс Буджетского фонду будзе розписани у юлию, як и звит зоз схадзки Координациї националних совитох.

У рубрики Нашо места информациї о Рочней скупштини ловарского дружтва у Коцуре, новосцох у роботи „Белавей птици” зоз Кули, о тим же општина Вербас достала табли з QR кодом за означованє туристичних обєктох, же у Општини Жабель школяром хтори победзели на змаганю „Цо знаш о транспорту” додзелєни бициґли, таблет-рахункари и опрему за бициґли.

У рубрики Економия тексти о жатви ярцу у Коцуре и Шидзе и на початку жатви жита тексти о вимогох Задружного союзу Войводини и Клуба 100Плус же би ше при формованю цени вжало до огляду високу продукцийну цену жита.

У рубрики Духовни живот тексти же папа Франциско ознова будзе отримовац общи аудиєнциї на Площи святого Петра у Ватикану, о духовних вежбох за паноцох нашей Епархиї на парохиї Преображеня Господнього у Шидзе, о першей причасци у Дюрдьове, Старим Вербаше и Кули, Християнским кампу за дзеци у Коцуре, означованю швета Яна у Водици и нащиви Водици госцох зоз Словацкей.

У рубрики Култура и просвита тексти о подїйох у Коцуре – Рочним концерту Здруженя „Музични куцик” и першей самостойней вистави подобових роботох Даниели Тамаш, о виводзеню представи Метаморфози Ансамбла Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура у Новим Садзе, закончуюцим испиту у основних школох и роботнї о рускей традициї у Основней школи „Петефи бриґада” у Кули.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Полин и Винсент Андре зоз Швайцарскей, хтори нащивели Руски Керестур, и треце предлуженє репортажи о Праги, главним городу Ческей.

На Спорту тексти о турниру у одбойки на писку на Паличу, о тим же ФК „Русин” нє прешол бараж до Войводянскей лиґи, о Рапид шаховским турниру у Змаєве, о клубским змаганю Атлетского клуба „Русин” и наявени турнири у малим фодбалу у Дюрдьове и других местох у општини Жабель.

На 2 боку у новинох рубрика Интермецо у хторей представене Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” з Коцура, на концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а як додаток у новинох вишло Литературне слово.