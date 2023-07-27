У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицетим чишлє новинох „Руске слово” упечатки зоз Лєтней школи у Попраду мож пречитац у рубрики Тижньовнїк, док Нашо места зазначели чкоду од бурйох котри залапели Войводину.

На Економиї пише о бриґох з хторима ше зочую продукователє бостану у Руским Керестуре, а ту и напис пошвецени тому кельо осиґуруюци хижи порихтани польопривреднїком виплациц пенєжни надополнєня пре чкоди хтори спричинєла буря.

На бокох рубрики Култура и просвита наявени Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” у Шидзе, а окремни напис пошвецени, на тот завод, керестурским школяром ґенерациї.

Олеся Балач з Нового Саду и Станислав Ступавски зоз Шиду представени у рубрики Людзе, роки, живот, док на Духовним боку пише о нащиви членох Руху фоколарох Мужлї.

Спорт, медзи иншим, зазначел як ше члени керестурского АК Русин препровадзели на Супер кампу у Лепенским виру.

Як додаток вишло Литературне слово, а и у тим чишлє понукнути рецепти на бокох Хладок и горуци тепши.