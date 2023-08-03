У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец першим чишлє новинох „Руске слово” на боку интермецо представене КУД „Драґутун Драґен Колєсар” зоз Бачинцох. На тижньовнїку пише о резултатох попису и о старосней структури жительох.

На Економиї ше пише о берзи и предаваню польопривредних продуктох, чкодох у польопривреди, окреме у овоцнїкох у шидскей општини. Спорт, медзи иншим, зазначел як прешли Дринґацки обеґованя у Керестуре.

Боки рубрики Култура и просвита пошвецени фестивалу „Мелодиї руского двору” хтори бул прешлого викенду у Шидзе. Предлужує ше представяц школярох ґенерациї у наших школох. На Духовних бокох Кирбай у Вербаше, а у Керестуре було стретнуце за фамелиї, наявени волонтерски камп цо будзе у Водици.

На бокох Нашо места мож пречитац о Лєтних розвагох у Руским Керестуре, вимиваню студзенки у Водици, Мото стретнуцу у Вербаше. На бокох Людзе роки живот почина путопис зоз Словацкей у хторей були нашо школяре на Лєтней школи руского язика, представени горяк Звонко Молнар, и Зоран Дудаш.

Як додаток вишла Дикица, и Мозаїк дзе розгварка з Александру Русковски.

На боку горуци тепши написани рецепти за єдзенє зоз целячини и желєняви и рецепт за домашнї кайсов маджун.