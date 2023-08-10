У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец другим чишлє новинох „Руске слово”, у рубрики Тижньовнїк обявени текст о додзелєней награди „Рефлексия 2022–2023”, а медзи наградзенима и новинарка Рускей редакциї РНС Александра Бучко.

У рубрики Нашо места текст о оправяню просторийох у Руским културним центру у Новим Садзе, а на бокох Економия пише о продукциї малинох.

На бокох Култури и просвити пише о школярох ґенерациї и настави руского язика у општини Шид.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Лубомир Чапко з Руского Керестура и Лєтна школа руского язика у Словацкей.

На духовним боку текст о Шестри Клари Цинканич зоз манастирa шестрох Служебнїцох, хтора дала перши обити у церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре.

На Спорту тексти о 32. Спортских бавискох „Яша Баков” хтори отримани прешлого викенду у Руским Керестуре, о законченим Турниру у малим фодбалу „3 на 3” и о отворених базенох Центра за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше.

И у тим чишлє рубрика Хладок и горуци тепши, а як додатки вишли Мозаїк и Руске словечко.