У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец пиятим тогорочним чишлє новинох „Руске слово” на Тижньовнїку новинаре пишу о инвестицийох у АП Войводини, односно о тим же Дом култури у Вербаше будзе закончени о двa роки.

Боки Економиї пошвецени 24. Србобранскей бразди, дзе ше змагали найлєпши ораче. Тиж описани и мр Далибор Фарбаш зоз Шиду хтори окрем же є директор школи, занїма ше и зоз пчоларством. Духовни боки пошвецени кирбайом у Коцуре, Бикичу у Индїї.

На бокох Людзе, роки, живот стретнуце зоз Маю Величкович з Мелбурну з Австралиї, хтора зоз Чижмаровей фамелиї, а того лєта нащивела Руски Керестур.

После кампованя на Лепенским виру за членох Атлетского клубу „Русин” бул орґанизовани лєтни Супер-камп на Еґейским морю у Греческей о чим мож пречитац на бокох Спорту, як и текст о Мото-стретнуцу у Руским Керестуре, а ґу тому керестурски базен шести раз привитал и майстрох за варенє рибовoго паприґашу.

Од того числа почина фельтон: „270 роки образованя по руски”, хтори пише мср Саша Сабадош.

И у тим чишлє рубрика Хладок и горуци тепши приноши интересантни рецепт, а як додатки вишли Мозаїк и Дикица.