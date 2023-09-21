У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У новим 38. чишлє „Руского слова” на насловним боку фотоґрафия пионирох ФК „Русин”, а на боку Тижньовнїк текст о Семинару о службеним хаснованю язика и писма.

У рубрики Нашо места мож пречитац о роботи на драгох ширцом Бачкей и Сриму. На Економиї, текст о ламачки кукурици у Коцуре, а на Духовним живоце же представнїки Церковного одбору зоз Руского Керестура нащивели владику и о Школярским дню у Водици.

На бокох Култури и просвити интервю з проф. др Дьордьом Герцеґом з Универзитета у Новим Садзе. А на Людзе, роки, живот наш госц Янко Михальовски з Нового Саду.

Спорт преноши же Вербащанє були найлєпши на „Чукияди”.

Рубрика Горуци тепши як и вше понука добри рецепти а як додаток вишла Дом и фамелия.