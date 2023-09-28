У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Пред читачами 39. число новинох „Руске слово”, a у нїм на бокох Тижньовнїка пише о нащиви компетентних Центру за нїзкотиражни учебнїки и догварки о видаваню учебнїкох на руским язику, окреме за виборну наставу – цо поробене, дзе запло, и цо ше предклада.

На бокох Нашо места увага на Реґионалних центрох хтори вибудовани и хтори у плану, а у хторих ше ма иншак управяц зоз шмецом як по тераз, док боки Економиї приноша напис и думанє фаховцох о вше актуалней теми – чи ше тогорочна продукция виплацела и чи будзе заробку.

На бокох Култури читаче можу пречитац о 13. Хорским фестивалу „Карпати” хтори прешлого викенду отримани у Вербаше, и о Колониї подобових уметнїкох, хтори скоро два децениї збогацую културни живот у Ґосподїнцох. Ту и интересантни напис о театралней роботнї за дзеци у Руским Керестуре.

Як прешол Кирбай у Дюрдьове пише на Духовних бокох, а у рубрики Людзе, роки, живот госцинска Єлена Чулибрк Иван зоз Сримскей Каменїци бешедує о своєй роботи дефектолоґа-сурдолоґа, алє и о своєй фамелиї.

У спортскей рубрики мож пречитац о шаху, як и вше, о фодбалу, а кед зме при фодбалу, нє мож нє пречитац як випатра друженє ветеранох ФК „Славия” з Нового Орахова. Прешлого викенду у Руским Керестуре на рибалове ше лапало риби на фидер, та и о тим кус подробнєйше у новинох.

Кед роздумуєце цо би ище порихтац до дунцох, на Горуцих тепшох єст ришенє – рецепт за айвар. У тим, остатнїм септемберским чишлє вишол Литературни додаток.