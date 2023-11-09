У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штерацец пияте число новинох „Руске слово” на своїх бокох приноши вельо интересантни теми. На Тижньовнїку обявени текст о активносци Националного совиту Руснацох на презентациї нового Правилнїка о подручних канцеларийох. З тей нагоди нови одряднїци у Правилнїку були презентовани у Кули, Новим Садзе, Дюрдьове и у Новим Орахове.

У рубрики Нашо места обявени звит зоз схадзки СО Шид, дзе одлучене же општина будзе мац нови герб и заставу, и же ше як Дзень ошлєбодзеня вецей нє будзе славиц дзень кед у Другей шветовей войни ошлєбодзени Шид, алє 10. новембер, дзень кед сербски єдинки у Першей шветовей войни ошлєбодзели Шид.

Пишеме и о Културовим балу у Руским Керестуре и о вистави малих животиньох у Кули, локалних темох у општини Шид.

На бокох Економия теми углавним пошвецени єшеньским роботом на польох, обераню паприґи у Руским Керестуре, а аґроном Дюра Надь бешедує о поцагованю 109 препаратох за защиту рошлїнох.

Духовни живот приноши текст о каритасовей вистави дзецинских малюнкох у Керестуре.

Рубрика Култура и просвита у тим чишлє пополнєта зоз текстами о активносцох зоз коцурскей и керестурскей школи и їх участвованю на медзинародних и домашнїх случованьох.

У першим плану рубрики Спорт седме коло у Розвойней лиґи хторе Русиново фодбалере одбавели всоботу, 4. новембра, кед на своїм терену привитали екипу ФК „Младосц” зоз Крущичу.

Школяре Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура на Окружним змаганю у столним тенису 3. новембра у Оджаку посцигли красни успихи.

На боку Людзе, роки, живот пише о Мариї и Томиславови Регакови з Руского Керестура.

Додатки у тим чишлє Руске словечко, Мозаїк и Руснаци и швет.