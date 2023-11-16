У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец шестим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк мож пречитац текст о тим же Русини у Мадярскей 11. новембер запаметаю як историйни дзень, бо теди у Будапешту святочно вигласана кодификация русинского язика мадярскей вариянти.

У рубрики Нашо места пише о „Жатвовей єшеньскей роботнї”, хтору у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре орґанизовало КУД „Жатва” у сотруднїцтве зоз Активом женох Коцура. У рубрики Економия текст о протестох польопривреднїкох. На бокох Култура и просвита зазначени текст о тим же др Ана Римар Симунович на чолє Оддзелєня за русинистику и вецей тексти о програмох хтори у наших местох отримани у рамикох 30. Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

У рубрики Людзе, роки, живот, представена малженска пара Єлена и Янко Гнатко зоз Бикичу, хтори преславели 50 роки малженства и фахови руководитель Хлопскей шпивацкей ґрупи Дома култури Руски Керестур Александар Планкош. У рубрики Духовни живот текст о Медзинародним стретнуцу грекокатолїцких церковних хорох у Будапешту на хторим участвовал и хор „Розанов” зоз Дюрдьова.

На бокох Спорту тексти о спортских змаганьох у наших местох. Медзи иншим ту текст о турниру у билияру хтори отримани у Новим Садзе у рамикох 32. Спортских бавискох „Яша Баков” и о тим же коцурска Искра обезпечела титулу шампиона у подручней фодбалскей лиґи Суботица.

И у тим чишлє находзи ше рубрика Горуци тепши и додаток Дом и фамелия.