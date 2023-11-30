У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец шестим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк мож пречитац текст о тим же Русини у Мадярскей 11. новембер запаметаю як историйни дзень, бо теди у Будапешту святочно вигласана кодификация русинского язика мадярскей вариянти.

НОВИ САД – Штерацец осме число новинох „Руске слово” на своїх бокох приноши интересантни теми вредни уваги читачом. На Тижньовнїку обявени текст о преглашеню виберанкових лїстинох за предстояци виберанки хтори буду 17. децембра.

У рубрики Нашо места обявени тексти о законченю єшеньских роботньох хтори орґанизовало КУД „Жатва” у Коцуре, ушорйованю явних поверхносцох у Дюрдьове, садзеню и допатраню младих древкох у Лєшику у Руским Керестуре, явним ошвиценю у Кули, як и звит зоз манифестациї „Коцурска чутка 2023”.

На бокох Економиї теми пошвецени заробку од млєтей паприґи, догварки нєзадовольних польопривреднїкох зоз предсидательку Влади Републики Сербиї Ану Брнабич у Кисачу, а тиж так и о проблемох зоз польскима мишами у хотаре Руского Керестура.

Духовни живот приноши текст о менованю нового суботицкого владики, електрификациї дзвонох церкви у Сримскей Митровици и о пренайдзеним вчаснохристиянским напису.

Рубрика Култура и просвита у тим чишлє приноши текст о рочним концерту Руского културного центру. Вшелїяк ту и текст о законченю 55. Драмского мемориялу „Петра Ризнича Дядї”.

У рубрики Людзе роки живот Мария Вукмирович Папуґа лїкарка специялистка нуклеарней медицини бешедує о своєй роботи у Клїничним центре Войводини.

Ту и нєзаобиходна рубрика информатор, а у першим плану рубрики Спорт єшеньски биланс успиху наших фодбалских клубох.

На концу ту и поради ґаздиньом у рубрики Горуци тепши, а як додатки вишли Мозаїк и Дикица.