У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 49. числу новинох „Руске слово” на Тижньовнїку у фокусу предстояци виберанки, а з тим у вязи и напис о конєчним числу виберанкових лїстинох на републичним и покраїнским уровню.

Цо ше случело у руских штредкох у тижню за нами дознаце у рубрики Нашо места, дзе визначуєме отримани семинар у орґанизациї „Европа ностра Сербия”.

О 54. Сайме туризма, на хторим представени и Руснаци, вецей на бокох Економиї.

З рубрики Духовни живот визначени текст о дочеку Святого Миколая у керестурскей церкви.

На бокох Култури и просвити, медзи иншим, пише о отриманим вечару Мафтея Виная у Суботици, а ту и статя о 21. Руским фестивалу малих сценских формох “Дюра Папгаргаї” хтори отриману у Новим Садзе. У истей рубрики почина и фельтон о 100 рокох Бачваньско-рускей бешеди др Гавриїла Костельника, хтори подписуює Гелена Медєши.

У рубрики Людзе роки живот розгварка зоз Ясмину Шовлянски, професорку хемиї у Новим Садзе, а наш госц и Деян Надь Джамбас зоз Канади.

Наташа и Златко Емедїйово зоз Швайцарскей представени у рубрику Руснаци и швет, а о Андєли Шарич, студентки ґрафичниго дизайну зоз Косанчичу, у Мозаїку пише Марко Буила

На бокох Спорту у тим чишлє кус вецей о першим жимским ноцним турниру у малим фодбалу у керестурскей Спорскей гали.

На Горуцих тепшох нє вариме и нє печеме, алє тот хто ище вше нє наквашел капусту, може дознац цали поступок як би то могол зробиц.