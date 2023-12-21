У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Пейдзешат перше число новинох „Руске слово” на своїх бокох принoши вельо интересантни теми. На Тижньовнїку обявени текст о прелиминарних резултатох виберанкох за посланїкох у Народней скупштини Републики Сербиї и Автономней Покраїни Войводини хтори отримани 17. децембра.

У рубрики Нашо места обявени тексти о креативних Малацкових дзивчатох зоз Руского Керестура хтори правя прикраски за крачун, тиж и тексти о парохиї у Сримскей Митровици дзе на церкву положени нови шалукатри, а на церкви у Бачинцох положени нови уходни дзвери, текст о промоцийох двох кнїжкох у Рускей матки.

На бокох Економиї мож пречитац текст о Миколови Олеярови малярови зоз Коцура, Миркови Майхерови продуковательови швиньох зоз Бикичу,

Духовни живот приноши тексти о преслави швета св. Миколая у наших парохийох.

Рубрика Култура и просвита у тим чишлє приноши тексти о Дньох Миколи М. Кочиша и о промоцийох кнїжкох у Заводу за култруру войводянских Руснацох.

У рубрики людзе роки живот текст о Славкови Романови Рондови зоз Руского Керестура и о шпивачки Ани Тесла Дупаль зоз Шиду.

У першим плану рубрики Спорт текст о жимским турнире у малим фодбалу у Руским Керестуре и промоция кнїжки Вони дотхли верх фодбалу о СД Русин, автора Йоакима Грубеню.

У додатку Дом и фамелия пише о правеню прикраскох за наиходзаци швета.

У тим чишлє новинох читачом сцигнє мурови календар.