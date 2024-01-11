У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Перше тогорочне число, двочисло, новинох „Руске слово” на своїх бокох приноши вельо интересантни теми вредни уваги читачох. На Тижньовнїку обявени текст, прегляд найзначнєйших подїйох, вязани за тоту рубрику, у прешлим року. Тиж так наявена и централна преслава Националного швета хтора будзе отримана о тидзень у Дюрдьове.

Перши боки рубрики Нашо места з тей нагоди резервовани за пргляд найзначнєйших темох хтори означели прешли рок. Окрем того, обявени тексти о схадзкох Скупштини општини Кула на хторей одборнїки вимагали задзекованє предсидателя општини на тоту функцию, як и Скупштини општини Вербас на хторей вигласани буджет за тот рок. Ту и текст о дзелєню помоци хасновательом услугох хижного допатраня у Шиду и искуствох зоз зогриваньом на ґаз тиж у Шиду.

На бокох Економиї текст прегляду найзначнєйших подїйох у тей обласци хтори означели рок за нами як и текст о отриманей жимскей школи за польопривреднїкох хтора концом прешлого року отримана у Руским Керестуре.

Духовни живот у знаку преслави найрадоснєйшого швета – Рождества Исуса Христа хтори призначени по наших местох .

Рубрика Култура и просвита у тим чишлє приноши прегляд найзначнєйших подїйох у прешлим року, як и тексти о Крачунским концерту у Коцуре и Дюрдьове, подобовей вистави и литературним вечаре хтори отримани у Руским Керестуре з нагоди рочнїци снованя Рускей Матки.

У рубрики Людзе, роки, живот обявени интервю зоз Ирину Папуґову професорку педаґоґиї хтора на нєдавней шветочносци означованя наших вельких ювилейох у образованю достала припознанє за длугорочне и упарте закладанє за учене, чуванє и пестованє Руского язика од найнїзшого по найвисши ступень образованя.

У першим плану рубрики Спорту розгварка зоз нашим найуспишнєйши атлетичаром Михаилом Дудашом, як и текст о успихох наших спортистох на вельких змаганьох хтори отримани концом прешлого року.

Нови рецепти зазначени у рубрики Горуци тепши, а вишли и додатки Мозаїк, Руснаци и швет и Дикица.