У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, штвартим чишлє новинох „Руске слово” найвецей тексти пошвецени преслави Националного швета Руснацох у Републики Сербиї чия Централна шветочносц була отримана внєдзелю 21. януара у Дюрдьове.

У Тижньовнїку тексти о бешеди предсидателя Влади Войводини Иґора Мировича, предсидателя Националного совиту Руснацох на академиї, на бокох Култури и просвити текст о шветочней академиї у Дюрдьове, на Духовним боку Вечурня у Дюрдьове.

На рубрики Нашо места тексти о локалних преславох Дня Руснацох у дзешец наших местох, а пишеме и о нащивеним Русиновим балу у Руским Керестуре.

На бокох Економиї пише о Жимскей школи за польопривреднїкох хтора тирва у Руским Керестуре, о розписованю ИПАРД фондох, а Никола Клашня зоз Коцура приповеда о тарґовини з биткоинами.

На бокох Людзе роки живот напис о Меланиї и Янкови Семанових, виховательки у пензиї и єй супругови колекционерови руских новинох, и о Дюрови Сабадошови привреднїкови зоз Руского Керестура.

У рубрики Духовни живот зазначене швето Богоявленє Ґосподнє у наших парохийох хтори швета славя по старим календаре, а на бокох Спорту прегляд спортского 2023. року.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох, а у тим чишлє и додаток Литературне слово.