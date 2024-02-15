У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Седме число новинох „Руске слово” приниши вельо теми вредни уваги читачом. На Тижньовнїку обявени звит зоз схадзки Одбору за службене хаснованє язика и писма хтора отримана концом прешлого тижня у Новим Саду.

У рубрики Нашо места мож пречитац тексти о законченю сезони балованя. Призначени весели хвильки на балох рекреативкох и паприґарох у Руским Керестуре, як и на балу огньогасцох у Коцуре. Прешлого тижня у Шиду отримана роботня за школярох на хторей ше рихтало и варело пироги и ґомбовци. Шид бул домашнї и традицийней Колбасияди, а у тей рубрики мож пречитац и текст о преглїбйованю Малого Бачкого беґелю у Руским Керестуре.

На бокох Економиї обявени текст о отриманей жимскей школи о приявйованю за субвенциї и рефакцию у Коцуре, як и совити о прикарймованю жита и гноєню польох.

Теми у рубрики Духовни живот пошвецени преслави швета Мариї Лурдскей у Руским Керестурте, швета Трох Святительох у Дюрдьове, як и текст о Каритасових праткох у Коцуре.

Рубрика Култура и просвита у тим чишлє приноши тексти о нєдавно отриманей промоциї кнїжки, сликовнїци „Колєса” авторкох Евґениї Врабец и Ивони Гнатко на державним уровню у Заґребу. Ту и текст о активносцох у Доме култури у Руским Керестуре, як и о успишним початку змагательней сезони керестурских школярох.

У рубрики людзе роки живот обявена репортажа о фамелиї и животних искуствох Мирка Рибича.

У першим плану рубрики Спорту звити о преглашованю найлєпших спортистох у прешлим року, як и тексти о пририхтованьох наших фодбалских клубох за предстояци першенствени стретнуца.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох, а як додатки вишли Руске словечко и Дом и фамелия.