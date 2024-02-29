У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, дзевятим чишлє новинох „Руске слово”, на бокох Тижньовнїка фокус на Схадзки управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, алє и Роботного цела за науку Националного совиту Руснацох.

Окрем звиту з Рочней скупштини Рускей матки, у рубрики Нашо места актуални проблем шмециска у Коцуре. За чистейши животни штредок боря ше и у ЯКП Стандард у Шиду.

На бокох Економия представена предавальня Палїнкаш з Руского Керестура, а нашо людзе ше представели на 45. Медзинародним сайму туризма у Беоґрадзе.

У рубики Култура и просвита означени Дзень мацеринского язика у наших образовних институцийох, керестурски ґимназиялци були на фаховей пракси у Италиї, а Меланиї Римар уручена награда Златне пирко Дружтва новинарох Войводини.

У рубрики Людзе роки живот два репортажи. Перша о рекреативкох з Керестура хторих уж трецу сезону водзи Лїляна Еделински, а Дюро Гарди зоз Петровцох преславел свой стоти родзени дзень.

На Духовних бокох медзи вистками и тота же ше вирни у Керестуре рихтаю за Крестопоклону нєдзелю, а у Дюрдьове опрез церкви засадзени 18 платани.

Од спортских темох видвоюєме початок ярнєй часци фодбалского першенства у подручох Зомбор и Суботица, док у Општини Шид наградзени найлєпши спортисти у прешлим року.

Обявени нови рецепти у стаємней рубрики Горуци тепши, а Мозаїк и Дикица додатки у найновшим чишлє новинох Руске слово.