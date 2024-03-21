У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, дванастим чишлє новинох Руске слово, на бокох Тижньовнїка звит зоз 23. схадзки Националного совиту Руснацох на хторей дискутоване о финансийних и роботних планох и звитох.

У рубрики Нашо места актуални проблем вше векше число загинутих племенїтих дзивих животиньох пре нєадекватнe хаснoванє отрови за миши. На бокох Економиї Наташа Катаї з Вербасу бешедує о пчоларстве, його продукциї и пласману з хторим ше занїма вона и єй фамелия, а пред шветами у Руским Керестуре отримани Вельконоцни вашар.

Култура и просвита преноши 34. Фестивал Новей рускей шпиванки „Ружова заградка”, у Руским Керестуре отримана месна смотра рецитаторох, а нашо школяре мали успиху на змаганю зоз сербского як нємацеринского язика.

У рубрики Людзе, роки, живот розпочина ше сериял о наших дохторох, представени др Владимир Гаргаї з Нового Саду, специялиста ортопедиї и трауматолоґиї. У рубрики и репортажа о Барнових хтори нєдавно преславели 50 роки малженства.

На Духовних бокох зазначена значна подїя у бачинскей Церкви святого апостола и евангелисти Луки, дзе пред тижньом пошвецени криж. У Шидзе служена Служба Божа за виронаучни дзеци зоз Шиду, Беркасова и Бикичу, а у керестурскей парохиї закончена дзевятнїца до св. Осифа.

Од спортских темох и далєй актуални резултати фодбалских змаганьох, а 50 рекреативки з Руского Керестура були на Фрушкей гори.

Дом и фамелия додаток у тим чишлє новинох „Руске слово”, а нови рецепти у стаємней рубрики Горуци тепши.