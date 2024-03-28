У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тринастим чишлє новинох „Руске слово” обявена Вельконоцна винчованка преосвященого владики Георгия Джуджара з нагоди предстояцого швета Велькей ноци, хтора ше по Григориянским календару слави 31. марца.

У рубрики Тижньовнїк текст o Роднeй ровноправносц як фундаменту людских правох. У рубрики Нашо места тексти о превентивних здравствених препатрункох, о схадзки Скупштини општини Кула, схадзки Управного одбору Рускей матки, схадзки Здруженя ремеселнїкох Руского Керестура, о концерту Центра тамбуровей култури зоз Нового Саду у Дюрдьове и инвестициї од 1,8 милиони динари до Совитовалїща за дзеци у Доме здравя у Вербаше.

У рубрики Економия тексти о пририхтованю за предстояцу ярну шатву, а у рубрики Духовни живот о Квитней нєдзелї у Руским Керестуре, о духовней обнови за священїкох Епархиї св. Миколая, хтора була 20. марца у Сримскей Митровици, о значносци споведаня и поста.

У рубрики Култура и просвита текст о промоциї видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” на Новосадским сайме кнїжкох, о промоциї заєднїцких виданьох зоз Заводом за културу войводянских Руснацох и о промоциї виданьох Дружтва за руски язик. Ту и текст о републичним змаганю за школярох турисичних напрямох.

У рубрики Людзе, роки, живот представени лїкар др Ярослав Колбас з Руского Керестура, шестра Служебнїца Михаїла Воротняк и Вира Баїч, народзена Киш зоз Нового Саду.

У рубрики Спорт тексти о спортским дню у Основней школи „Петро Кузмяк”

у Руским Керетуре, о пририхтуюцих стретнуцох фодбалских клубох у наших местох и о змаганю, кошарка „3 на 3”, у орґанизациї 33. Спортских бавискох „Яша Баков”.

Як додаток вишло Литературне слово.