У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У новим, того року 14. чишлє „Руского слова”, на боку Тижньовнїка пише же ше обнови виборну наставу руского язика у Суботици, а на рубрики Нашо места о пополадньовей ґрупи дзецинскей заградки як прикладу добрей пракси.

У рубрики Економия текст Покармова цвиклочка на польох у Коцуре. На бокох Духовни живот мож пречитац текст о духовней драги през найвекше християнске швето.

У рубрики Култура и просвита текст о Бамби фесту у Руским Керестуре, а на Людзе, роки, живот представена наша дохторка др Ана Марянов Ковач з Ново го Саду.

На Спорту, на 34. боку текст „Єден зоз чежших процивнїкох” за наймладших фодбалерох „Русина”.

На Спорту дати прегляд резултатох наших спортских рукометних и фодбалских клубох, та и як було на змаганю у спортским риболову на фидер у Руским Керестуре.

Як додатки у тим чишлє вишли Мозаїк и Дикица.