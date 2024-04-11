У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, петнастим чишлє новинох „Руске слово” у Тижньовнїку текст о схадзки Одбору за културу Националного совиту Руснацох и о тим же Конкурс за манифестациї тирва по 20. април. Анатомию нашого часу пише Мирослав Парошкай, дипломовани инженєр и граждански активиста хтори пише о Уважованю идентитету през правилну терминолоґию.

На рубрики Нашо места тексти о емитованю програми по руски на радию у Шидзе хтори водзи Саня Тиркайло, Керестур ма двох дохторох др Колбаса и др Николича, по наших местох ше пораї валали, садзи ше древка у Шидзе у вербаскей општини ше вивожи вельки одпад. Звонко Рац нови предсидсидатель Совиту месней заєднїци Руски Керестур, на управним одборе Рускей матки бешедоване о нових активносцох, Владимир Джуня з Нового Орахова достал награду за животне дїло, а Томислав и Едвин Джуня були у Сеґединє на Шветовим дню аутизма.

На бокох Економиї пише о Єлици Митрович, продуковательки пресади зоз Шиду, Покраїна обезпечує кредити за розвой польопривреди зоз єден одсто камати, кукурица и слунечнїк посадзени, пошвидко будзе и соя, а поверителє Хладзальнї АБЦ фуд буду сплацени.

На бокох Култура и просвита тексти о 14. медзиокружним змаганю зоз руского язика хторе оримане у Руским Керестуре. Промоция романа „Златно звонце” Миколи Шанти у Вербаше.

На бокох Людзе роки живот напис о Миронови Джуджарови зоз Шиду, почина фельтон „Ґу сторочнїци руских новинох”.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох дзе рецепт за Швабску питу и Брускети. У тим чишлє и три додатки Мозаїк, Словечко и Руснаци и швет.