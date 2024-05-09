У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, осемнастим и дзеветнастим чишлє новинох „Руске слово” на Тижньовнїку текст о схадзки Вивершного одбору и Одбору за културу националного совиту Руснацох хтори розподзелєли средства по конкурсу. Тиж так и текст о першей поради о националним швету хторе будзе у януару 2025. року у Сримскей Митровици.

Анатомию нашого часу пише Иван Сабадош о Инстуцийним чуваню особного скарбу.

На рубрики Нашо места тексти о преслави 1. мая, нєзаконченей драги медзи Руским Керестуром и Крущичом, о вистави нємецких овчарох и успихох псох Михала и Биляни Надь, о фестивалу квеца у Кули, рочней скупштини РКПД „Гавриїл Костельник” зоз Кули.

На бокох Економиї пише о фармацеутки Андреи Дудаш з Руского Керестура, ту и наява за Днї паприґи у Руским Керестуре, наява Польопривредного сайму, и текст о ценох польопривредних продуктох, и конкурсу АП Войводини за наводньованє.

На бокох култура и просвита тексти о тим же у Заводу за културу войводянских Руснацох означени ювилеї Костельниковей литературней творчосци, же ше „Жатва” пласовала на зонску смотру хтора будзе 11. мая у Кули.

На бокох Людзе роки живот напис о др Деянови Загорянскийови специялистови интерней медицини и ґастоентеролоґови и хепатолоґови зоз Вербасу, а ту и фельтон „Ґу сторочнїци руских новинох” и тим же од друкарскей роботи жили 80 фамелиї.

У рубрики Духовни живот тексти о преслави Велькей ноци у наших парохийох и швету Дзуря.

На бокох Спорту тексти о фодбалу у наших местох и добрим пласману наших клубох зоз Коцура, Керестура и Дюрдьова. На спортскей домияди у столним тенису Матей Сабадош зоз Руского Керестура освоєл два златни медалї.

У тим чишлє вишла Дикица и Мозаїк.