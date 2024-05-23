У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец першим числє новинох у рубрики Тижньовнїк пише же поверенїца за ровноправносц Бранкица Янкович нащивела Национални совит Руснацох, а о тим як у Новим Орахове преславени 13. май мож пречитац на бокох рубрики Нашо места.

Економия понука напис о Медзинародним польопривредним сайме. Рубрика Култура и просвита зазначела резултати школярох на змаганьох на републичним уровню.

Людзе, роки, живот представяю др Александра Раґаї, специялисту радиолоґиї занятого на Институту за онколоґию Войводини у Сримскей Каменїци. Духовни живот зазначел як вирни обновели 171-рочни завит же вовторок после Русадльох приду до Водици.

На Спорту дати прегляд резултатох наших фодбалских клубох, як и успих младого столнотенисера Матея Сабадоша.

Як додатки у тим чишлє вишли Дом и фамелия и Руске словечко.