У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Вишло Двацец друге число новинох „Руске слово”, на бокох Тижньовнїка обявени звит зоз схадзки представнїкох Националного совиту Руснацох и оддзелєня „Герлїчка” Предшколскей установи „Бошко Буха” хтора отримана у Коцуре. Тиж так ту и звит зоз семинару за национални совити националних меншинох на тему дискриминациї хтори отримани у Суботици.

У рубрики Нашо места наява манифестациї „Водова фест” и звит о отриманим Жатвовим балу. Потим ту и звит зоз схадзки Рускей Матки у Дюрдьове и активносцох Скупштини општини Шид.

На бокох Економиї обявени текст о Медзинародним сайме польопривреди у Новим Садзе и успишним наступе наших поднїмательох. З тей нагоди на тих бокох мож почитац и совити и искуства у пестованю заградкарских културох як и применьованю сучасних средствох за лєпши урожай на польох.

У рубрики Духовни живот звит о Кирбаю у Беоґраду, першей причасци у Бикичу хтора будзе 23. юния и Панахиди на теметове у Руским Керестуре.

Рубрика Култура и просвита у тим чишлє приноши тексти о означованю Дня школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура и 23. Републичним змаганю з руского язика, о преслави Дня Руснацох у Републики Горватскей, як и успиху танєчнїкох КУД „Жатва” на Зонскей смотри у Кули.

У рубрики Людзе, роки, живот предлужене зоз стретнуцами з нашима дохторами. На тот завод обявене стретнуце зоз др Ваню Дудаш, специялизантку кардиогирурґиї.

У першим плану рубрики Спорт звити зоз прешлотижньових першенствених стретнуцох наших клубох.

У тим числу обявени и додаток Литературне слово.