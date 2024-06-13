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У новим „Руским слове”

автор М. Горняк Кухар
автор М. Горняк Кухар 53 Опатрене

НОВИ САД – У новим, 24. „Руским слове” на насловним боку Дзецински фестивал „Веселинка“ у Новим Садзе. На боку Тижньовнїк текст же прилапени одлуки о софинансованю проєктох, а на рубрики Нашо места призначени Днї традициї у Руским Керестуре и Етно базар у Вербаше.

У рубрики Економия, медзи иншим, напис о жатви у коцурским хотаре. На Култури и просвити пише же у Горватскей отримани 51. „Петровски дзвон“.

У рубрики Людзе, роки, живот – нашо дохторе, з тей нагоди др Ана Коїч зоз Шиду, дзецински стоматолоґ у пензиї.

На Духовним живоце напис о Пиятим стретнуцу у Руским Керестуре у Року фамелиї. Спорт преноши же ше ФК „Искра“ пласовала до Войводянскей лиґи.

На Интермецу цикави Горуци тепши з рецептами. Як додатки обявене Руске словечко, Мозаїк и Руснаци и швет.

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