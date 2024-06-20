У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 25. чишлє новинох „Руске слово” нова лєтня рубрика Интермецо у хторей буду представени нашо подобово уметнїки а перша з нїх академска уметнїца Мария Ковачевич зоз Нового Саду. У Тижньовнїку текст о обновйованю ученя руского язика у школох у Суботици.

На рубрики Нашо места тексти o добордзечних давательох креви и окремним припознаю Любици Няради хтора школярох зоз школи у Руским Керестуре притулєла ґу тей гуманитарей роботи. Михайло Катона пише о демоґрафиї при Руснацох, а ту и текст о реґионалней депониї у Вербаше, початку лєта без води у керестурским базену.

На бокох Економиї пише о жатви и тим же ше цену ище вше нє зна.

На бокох Култура и просвита тексти о фестивалу Мелодиї руского двору у Шидзе, о преслави Дня Руского слова, активносцох зоз наших школох на концу школского року и наява фестивалу „Червена ружа”.

На бокох Людзе роки живот напис о Владови Винайови Цумайови зоз Руского Керестура, и Златици Няради новинарки у пензиї. На духовних бокох текст о Кирбаю у Сримскей Митровици и першей причасци у Коцуре и Дюрдьове.

На бокох Спорту тексти о фодбалу першенство европи турнир найлєпших репрезентацийох Старого континенту, випадованю, або уходу до висших лиґох наших фодбалских клубох.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох дзе рецепт ланґош и чоколадова торта. У тим чишлє додаток Дом и фамелия пошвецени добродзечним давательом креви.