У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Вишло нове, того року 27. число „Руского слова” у хторим на насловним боку добитнїки дзивоцкей лади, кошарки и чобольова на „Червеней ружи”.

На Тижньовнїку текст же представнїки Совиту Европи нащивели национални совити, а на Наших местох же отримана Скупштина општини Кула. У рубрики Економия на двох бокох напис як реґенеративна польопривреда лїчи жем.

Култура и просвита на шейсцох бокох пошвецена 63. Фестивалу рускей култури „Червена ружа“ у Руским Керестуре.

На бокох Людзе, роки, живот, нашa госцинска монахиня шестра Елизабета зоз Польскей. На Духовним живоце тексти о школярским дню у Водици и дзецинским кампу у Коцуре.

Спорт приноши напис Седма шампионска титула швета Илони Зарубици.

Бок Горуци тепши и на тот завод помогнє у рихтаню смачних єдлох, а од додаткох вишли Мозаїк и Дикица.