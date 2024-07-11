У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец осме число новинох „Руске слово” читачом на Тижньовнїку понука текст о проблемох зоз уписом дзецох до руских оддзелєньох у Коцуре и Дюрдьове, як и текст о пририхтованю за Лєтню школу до Попраду.

У рубрики Нашо места з тей нагоди визначуєме тексти о вибернакох у Здруженю пензионерох у Новим Орахове, потим о розчисцованю дзивих депонийох шмеца у Вербаше и Коцуре, як и текст о почежкосцох Добредзечного огньогасного дружтва у Руским Керестуре.

На бокох Економиї обявени тексти о злєпшаню продукциї паприґи и о продукциї грушкох у Руским Керестуре.

Од темох у рубрики Духовни живот видвоюєме текст о пошвецаню Янового желя у Коцуре и репортажу зоз Меджуґоря.

У рубрика Култура и просвита у тим чишлє наявена културна манифестация „Коцурска жатва”, а обявени и тексти о додзельованю припознаньох Дружтва за руски язик, културу и литературу, як и о упису наших школярох до штреднїх школох.

У рубрики Людзе роки живот обявени тексти о здогадованю на вилїв потоку Шидина у Шиду пред 70 роками, а ту и стретнуце зоз потомками фамелиї Шайтош у Янковцох.

Ту и нєзаобиходна рубрика информатор, а у першим плану рубрики Спорт тексти о законченю Першенства Европи у фодбалу, як и початку Олимпийских бавискох у Паризу.

У тим числу обявени и додатки Мозаїк, Руске словечко и Руснаци и швет.