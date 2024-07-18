У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим чишлє Руского слова у рубрики Тижньовнїк, вецей слова о спорозуменю початкох применьованя штучней интелиґенциї у обласци туризма, а о тим ше порадзели Покраїнски секретарият за привреду и туризем, Економски факултет у Суботици и Еврореґионална розвойна аґенция.

На бокох Нашо места звит о отриманей конститутивней схадзки скупштини општини Вербас, дзе Милан Ґлушац ознова предсидатель општини. У истей рубрики и висти зоз Руского Керестура хтори нащивели дзеци зоз Ґрацу, док волонтере прешлого викенда вичисцовали базен.

У рубрики Економия искуства о продукциї малинох у Коцуре за нашо новини подзелєла фамелия Недельковичових.

На бокох Култура и просвита напис о першим стретнуцу младих у Дюрдьове – Алога Дюрдьов, хторе орґанизовали млади з КУД „Тарас Шевченко”, а ту и портрети младих шпивачох, Ксениї Вереш и Владимира Мишлєновича, побиднїкох на змаганю за найкрасши глас на тогорочней Червеней Ружи.

Репортажа о стретнуцу трох шестрох Дудашових з Коцура хтори ше нє видзели скоро штерацец роки, на бокох Людзе роки живот, а на Духовних бокох вецей о Кирбаю хтори 12. юлия Новосадянє преславели зоз Архиєрейску Службу Божу у Церкви святих апостолох Петра и Павла.

У рубрики Спорт интересантна статя о нових спортских дисциплинох хтори буду уведзени на Олимпийских бавискох у Паризу.

И у тим чишлє на бокох Интермеца представяме наших уметнїкох, з тей нагоди Андєлку Античевич з Беркасова, ту и стаємна рубрика Горуци тепши, а тема Додатку Дом и фамелия – ушорйованє двора.