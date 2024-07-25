У новим „Руским слове”

НОВИ САД –Зоз змисту 30. числа новинох „Руске слово” видвоюєме на Тижньовнїку текст о проблемох тропских температурох воздуху.

У рубрики Нашо места тексти о капиталней инвестициї у општини Шид, як и о проблемох зоз подмирйованьом з воду за пице у Вербаше и Руским Керестуре.

На бокох Економиї обявени тексти о продукциї ґереґох у Коцуре и парадичох у Руским Керестуре.

Од темох у рубрики Духовни живот видвоюєме текст о рукоположеню владики Теодора у Мукачевскей епархиї у України.

У рубрика Култура и просвита у тим чишлє обявена репортажа зоз 44. Културней манифестациї „Коцурска жатва”, а обявени и тексти о активносцох дзецинскей фолколрней секциї у Бикичу.

У рубрики Людзе роки живот обявени розгварка зоз дохтором васкуларним гирурґом Янком Пастернаком.

Ту и нєзаобиходна рубрика Информатор, а у першим плану рубрики Спорту текст о прирхтованю фодбалерох за наиходзацу сезну.

У тим числу обявени и додаток „Литературне слово”.