У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 31 чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо представени наш подобови уметнїк Ратко Торма зоз Беркасова.У Тижньовнїку текст о Лєтней школи руского язика у Порадзе, о стретнуцу предсидателя Националного совиту Руснацох Йоакима Раца и предсидательки Влади Войводини Маї Ґойкович.

На рубрики Нашо места тексти о проєктох у Дюрдьове, о схадзки СО Шид, Бостанияди у Шашинцох дзе були жени зоз Коцура, а Коцана Колєсар освоєла перше место у пиканю з батогом. Тиж на бокох тей рубрики и текст о вандализме у Руским Керестуре пред пензионерским домом и текст о мото стретнуцу у Вербаше.

На бокох Економиї пише о продукциї огуркох у Сриме хтори садзи Мирослав Иван зоз Илинцох, о Дньох бостану у Дироню и садзеню ґереґох у Дюрдьове.

На бокох рубрики Култура и просвита тексти о школярох ґенерациї у школох дзе ходза нашо школяре.

На духовним боку текст о Кирбаю у Новим Вербаше, наява за Водицов камп и текст о стретнуцу фамелийох у Водици.

На бокох Спорту пририхтованя фодбалерох за єшеньску сезону, позарядова скупштина ФК Русин, турнир три на три у Руским Керестуре.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох дзе рецепт за пражени фашири з бундавкох.

У тим чишлє додаток Дикица и Мозаїк.