У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец другим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк текст о схадзки на тему Националней читанки за першу и другу класу основней школи, хтору иницировало Министерство просвити и на хторей попри представнїкох того Министерства участвовали и представнїки 13 националних совитох националних меншинох.

У рубрики Нашо места текст о подїйох у Руским Керестуре – о волонтерским кампу, о розваги у пени, друженю рибарох и предстояцей манифестациї 12. Дньох керестурскей паприґи, як и о драги у Бачинцох, през часц хотара Бена, ґу туристичному комплексу Три кули и далєй до населєня Привина Ґлава.

У рубрики Економия тексти о продукциї малинох у Руским Керестуре, о конкурсу Розвойного фонда АП Войводини за кредити за купованє жеми и бриґи польопривреднїкох пре сушу у општини Шид. На бокох Култури и просвити тексти о школярох ґенерациї.

У рубрики Людзе, роки, живот текст о младих з Коцура хтори присуствовали на тогорочних Олимпийских бавискох у Французкей а представена и дохторка Надежда Преґун, специялиста ортопедскей гирурґиї и трауматолоґиї, хтора роби у Общим шпиталю у Вербаше. У рубрики Духовни живот текст о Паломнїцким путованю до Тезеу у Французкей и о Фестивалу младих – Млади фест, хтори бул у Медюґорю.

У рубрики Спорт текст о турниру у шаху, хтори Спортски бависка „Яша Баков” орґанизовали у Петровцох, о ноцним турниру у малим фодбалу у Руским Керестуре, и о пририхтованьох фодбалерох зоз Руского Керестура и Коцура за нове першенство.

Обявени и додатки Мозаїк и Руснаци и швет.