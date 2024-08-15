У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Зоз змисту 33. числа новинох „Руске слово” мож видвоїц теми хтори прицагню повагу читачом. На Тижньовнїку обявени звит зоз схадзки Координациї Националних совитох националних меншинох. На схадзки потвердзена одлука о менованю нового предшедуюцого, и подпредшедуюцого Координациї НС. Тиж так принєшена и одлука же би ше розписалo Конкурс Буджетского фонду за национални меншини, на 30 милиони динари, а приоритет буду мац проєкти зоз обласци култури.

У рубрики Нашо места тексти о проблемох гражданох шидскей општини зоз подмирйованьом з воду, а у центре Руского Керестура у тижню за нами прави спектакл направел фолклорни ансамбл зоз Кореї.

На бокох Економиї обявени тексти о проблемох землєдїлцох зоз чкоду яку направела суша у вербаским и коцурским хотаре. У рубрики Духовни живот текст о отриманим традицийним Водицовим кампу.

На бокох Култура и просвита обявена репортажа зоз кампу младих Руснацох/Русинох/Лемкох хтори отримани у румунским городзе Дева. Представена и школярка ґенерациї у вербаскей ґимназиї „Жарко Зренянин” Катарина Недич зоз Коцура.

У рубрики людзе роки живот госц Златко Манько зоз Шиду, а у першим плану рубрики Спорт текст о законченю прирхтованя фодбалерох за предстояцу сезону.

У тим чишлє обявени додатки Руске словечко и Мозаїк.