НОВИ САД – Нєшка у Новим Садзе и у Войводини треци Дзень жалосци хтори преглашени кед 14 особи страдали, а тройо чежко покалїчени у нєщесцу на Желєзнїцкей станїци Нови Сад.

Покраїнска влада, всоботу принєсла одлуку же ше на териториї Автономней покраїни Войводини преглаши Дзень жалосци, 2, 3. и 4. новембра, пре чежке нєщесце хторе ше случело кед ше звалєло надкрице на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе.

Висше явне тужительство у Новим Садзе на своїм сайту обвисцело явносц же всоботу випитовало 26 особи, медзи другима и министра будовательства, транспота и инфраструктури, директора Завода за защиту памятнїкох култури Города Нового Сада, одвичательни особи у „Желєзнїцох Сербиї” АД, „Инфраструктури желєзнїцох Сербиї” АД, одвичательни особи анґажовани на виводзеню роботох. Видзелєна документация Министерства будовательства, транспорту и инфраструктури хтора будзе придата експертом. Внєдзелю мали буц випитани 14 особи.

Людзе ше и всоботу и внєдзелю сходзели коло Желєзнїцкей станїци же би дали почесц настрадалим у траґедиї, а так и у других местох у Сербиї и у реґиону.

Пияток, 1. новембра на 11.54 годзин звалєло ше надкрице на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе, после чого акциї ратованя тирвали до позней ноци, а идентификоване 14 жертви – седем особи хлопского пола и седем женского пола.