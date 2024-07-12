Вирски животРутенпресТексти

У Новим Садзе нєшка Кирбай

автор Я. Дюранїн
автор Я. Дюранїн 146 Опатрене

НОВИ САД – У нашей парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе нєшка, 12. юлия, на швето апостолох Петра и Павла по юлиянским календаре храмове швето – Кирбай.

Того дня шицки хтори маю мена тих святих – Петро або Павло – имени дзень.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Вше популарнєйша овоц, добре родзи и на нашим...

Дзеци зоз Ґрацу нащивели Керестур

У Шидзе позарядова акция даваня креви

Одложене змаганє у малим фодбалу за ветеранох

Душан Керкез школяр ґенерациї у Коцуре