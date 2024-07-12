У Новим Садзе нєшка Кирбай

НОВИ САД – У нашей парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе нєшка, 12. юлия, на швето апостолох Петра и Павла по юлиянским календаре храмове швето – Кирбай.
Того дня шицки хтори маю мена тих святих – Петро або Павло – имени дзень.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
НОВИ САД – У нашей парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе нєшка, 12. юлия, на швето апостолох Петра и Павла по юлиянским календаре храмове швето – Кирбай.
Того дня шицки хтори маю мена тих святих – Петро або Павло – имени дзень.