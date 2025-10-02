У Новим Садзе означене 11 мешаци од нєщесца на Желєзнїцкей станїци

НОВИ САД – Новосадянє зоз комеморативним сходом и шейтаньом по булеварох од Кампусу по Желєзнїчку станїцу означели 11 мешаци од нєщесца кед спадла стреха на гайзибанскей станїци и кед настрадали 16 особи.

На поволанку студентох, вчера вечар, 1. октобра ше зишли гражданє Нового Саду у Универзитетским кампусу и вєдно зоз студентами рушели до комеморативного шейтаня. Колона ишла поцихи и по моцним дзижджу по Булевару цара Лазара и Булевару ошлєбодзеня по Желєзнїцку станїцу. Студенти и гражданє положели квеце, запалєли швички и отримали 16 минути цихосци.

Порученє комеморативного шейтаня було же прешло 11 мешаци од нєщесца, хторе ше случело 1. новембра 2024. року, а до тераз ище нїхто нє одвитовал. Прето наявени вельки комеморативни сход у Новим Садзе 1. новембра.

На вецей локацийох у Новим Садзе гражданє застанули на 16 минути на 11:52 годзин.

Комеморативни сходи орґанизовани и у вецей местох у Сербиї: у Беоґрадзе, Нишу, Краґуєвцу…